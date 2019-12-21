Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde Bolu Belediyesine ait katı atık depolama tesisinde çalışan İbrahim A. idaresindeki 14 GA 796 plakalı kamyon, tesis içerisinde toprak döktüğü sırada devrildi.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü aracın kapısından çıkartamayınca itfaiye ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Yaralı sürücü, aracın ön camı kırılarak kurtarıldı, ilk müdahalenin ardından da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Öte yandan gazetecileri tesisin içine almayan bir görevli, cep telefonuyla, tesise girip çıkan araçları görüntüleyen basın mensuplarının fotoğraf ve görüntülerini çekti.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:03 Kaynak: AA
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