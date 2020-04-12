Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeride geçerek devrildi.

Alınan bilgiye göre, Serhat B. (33) idaresindeki 34 HD 1305 plakalı kamyon D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisi Sakarya istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halindeki 34 DD 3234 plakalı kamyonete ve ceviz ağacına çarparak karşı şeride devrildi.

Kazada kabinde sıkışan sürücü Serhat B. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.