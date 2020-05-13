Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan aldığı döküm kurumunu İstanbul'a götürmek için yola çıkan Murat Yavuz yönetimindeki 42 U 2200 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Yan duran kamyonun şoförü Murat Yavuz, diğer sürücülerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yavuz, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.