Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi

24.09.2022 14:29
Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi

ANKARA'nın Haymana ilçesinde otobüs durağında beklerken üzerine kum yüklü kamyon devrilmesi sonucu hayatını kaybeden acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde otobüs durağında beklerken üzerine kum yüklü kamyon devrilmesi sonucu hayatını kaybeden acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca yokuş aşağı geri gitmeye başladı. Bu sırada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kamyon kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Eratik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eratik'in cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Betül Eratik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyüne getirildi. Eratik'in cenazesi buradaki köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Ömer Fethi Gürer: 'Şekerdeki Artış Şeker Pancarındaki Fiyat Artışına Dönüşmedi. Çiftçi Mutsuz' Ömer Fethi Gürer: 'Şekerdeki Artış Şeker Pancarındaki Fiyat Artışına Dönüşmedi. Çiftçi Mutsuz' Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: DHA

Haymana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye bu kez kışlık alışveriş için akın ediyor
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:57 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 14:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement