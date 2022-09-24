Kaza, dün öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca yokuş aşağı geri gitmeye başladı. Bu sırada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kamyon kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi 'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Eratik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eratik'in cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Haymana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi - Son Dakika

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