Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti

12.09.2022 20:00
Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti

AKSARAY'da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan İkra Nur Kavuk (2), hayatını kaybetti.

AKSARAY'da evde oynarken devrilen komodinin altında  kalan İkra Nur Kavuk (2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana geldi. İkra Nur Kavuk, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi. Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızı İkra Nur'u komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Minik İkra Nur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkra Nur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

İkra Nur, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti - Son Dakika

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