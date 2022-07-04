DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kömür yüklü kamyonetin sürücü Ertul Savrın(38), yaralandı. Kaza, Malkara'nın Gözsüz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ertul Savrın yönetimindeki 59 AEZ 572 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetin kasasındaki kömürler yola saçılırken, sürücü Ertul Savrın yaralandı. Savrın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yola saçılan kömürler çevredekilerin yardımıyla başka bir araca yüklenerek kaldırıldı.
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