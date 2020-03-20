Devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılı bile kıpırdamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılı bile kıpırdamadı - Son Dakika

Devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılı bile kıpırdamadı

6 saat önce

Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını kıpırdatmayıp elini cebinden bile çıkarmadan sadece seyreden adam pes dedirtti.

Devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılı bile kıpırdamadı, System.String[]

Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını kıpırdatmayıp elini cebinden bile çıkarmadan sadece seyreden adam pes dedirtti. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza Serik ilçesi Orta Mahalle'de İşler Caddesi kavşağında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi. Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkarttı. Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti. Midibüs kontrolden çıkıp devrilerek üzerine gelmesine rağmen yerinden kalkmayan, hatta kılını bile kıpırdatmayan adam, midibüs durduktan bir süre sonra kalkıp olay yerinden gitti. Midibüsün durağa metreler kala durmasına rağmen adamın rahatlığı ise 'pes' dedirtti.


Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen midibüste yolcu bulunmaması olası bir felaketi önlerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik ışıkları ve bir evin panjurları zarar gördü. Midibüs sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü olay sonrası kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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