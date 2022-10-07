Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

07.10.2022 09:53

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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