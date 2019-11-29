Son Dakika Haberleri: Devrilen mikser sürücüsüne yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen mikser sürücüsüne yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı - Son Dakika

Devrilen mikser sürücüsüne yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı

6 saat önce

Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı.

Devrilen mikser sürücüsüne yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı, System.String[]

Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı. Meydana gelen ilginç kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çal- Çivril ilçe karayolu Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Yusuf Yalçın idaresindeki 20 GL 929 plakalı beton mikseri yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören Mine Damgacı 20 DC 087 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yardım etmek için yol kenarında durdu. Bu sırada devrilen araçtaki harcı aktarmak için bölgeye aynı firmaya ait Güner Yormaz'ın kullandığı 20 GE 396 plakalı bir başka beton mikseri çağrıldı. Aktarım yapılacağı esnada ise Adem Karhan idaresindeki 64 BB 747 plakalı ticari araç yol kenarında duran Damgacı'nın otomobili ile Yormaz'ın beton mikserine çarptı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisi ile yol kenarında park halinde duran otomobil savrularak şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan Karhan, Damgacı, Yalçın, Yormaz ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası araçlarda sıkışan bazı yaralılar ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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