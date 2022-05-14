Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu

14.05.2022 18:26

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi.

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu

Devrilen mikserin sürücüsü için dua etti

KAYSERİ - Kayseri'de devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Kayseri - Sivas karayolu girişinde 38 BR 994 plakalı beton mikseri, sürücüsü Mehmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen mikserin içerisinde sıkışan Mehmet A.'yı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu Mehmet A., mikserin içerisinden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan çevrede bulunan bir vatandaş, ekiplerin çalışmasını izlerken, sürücünün sağ kurtarılması için dua etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu

YORUMLAR
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Kayseri'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı Kayseri'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi... Ekipler sıkışan sürücü için seferber oldu - Son Dakika
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