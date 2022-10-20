Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika
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Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar

20.10.2022 17:20

Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar Minibüsteki yolcuları vatandaşlar çıkardı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen minibüsün içinde bulunan 3 kişi burunları bile kanamadan çıktı.

Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar

Minibüsteki yolcuları vatandaşlar çıkardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen minibüsün içinde bulunan 3 kişi burunları bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 33 DNZ 62 plakalı minibüs ile 38 AGP 854 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından savrulan minibüs, tramvay yoluna devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burunları bile kanamadan çıktılar

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar minibüsteki 3 kişiyi kapıdan çekerek çıkarırken, araçta bulunanlar ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Olayın ardından yol trafiğe kapanırken, tramvaydaki yolcular da tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen minibüsten burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika
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