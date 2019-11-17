Son Dakika Haberleri: Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar - Son Dakika

Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken devrildi; araçta bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmadan çıktı.

Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken devrildi; araçta bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmadan çıktı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. 35 AJA 143 plakalı Mehmet Salih Yazıcı idaresindeki minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 3 kişinin şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.


Cemal Gürsel Caddesi'nde devrilen minibüs sebebiyle Konak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü
Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı İki grup arasında düğünde başlayan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü: 11 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]