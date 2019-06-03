Devrilen minibüsten yara almadan kurtuldu
1 saat önce
Adıyaman'da minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:00 Kaynak: AA
'da minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mehmet Kirişçi
idaresindeki 02 HV 835 plakalı minibüs, 3. Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Polis
ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.
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