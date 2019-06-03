Son Dakika Haberleri: Devrilen minibüsten yara almadan kurtuldu
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Devrilen minibüsten yara almadan kurtuldu

1 saat önce

Adıyaman'da minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen minibüsten yara almadan kurtuldu, System.String[]
Adıyaman'da minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Mehmet Kirişçi idaresindeki 02 HV 835 plakalı minibüs, 3. Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:00 Kaynak: AA
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