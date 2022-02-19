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Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti - Son Dakika

Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

19.02.2022 13:03
Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Kaza, Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati u., idaresindeki 03 SN 772 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karlı yolda kayıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazayı sürücüde yara almadan atlattı. Kazanın ardından devrilen minibüs olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti
Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

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Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti AFYONKARAHİSAR - Otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında AFYONKARAHİSAR - Otomobilin yolda yürüyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Karahisar, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti - Son Dakika
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