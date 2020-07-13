Devrilen minibüsün sürücüsü öldü - Son Dakika

Devrilen minibüsün sürücüsü öldü

KONYA'da, kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Ali Gülyiğit (31) hayatını kaybetti.

KONYA'da, kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Ali Gülyiğit (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesinde meydana geldi. Ali Gülyiğit yönetimindeki 42 AFU 715 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir evin bahçe duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gülyiğit'in hayatını kaybettiğini belirlendi.Gülyiğit'in cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Karatay, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen minibüsün sürücüsü öldü - Son Dakika
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