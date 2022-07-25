Kaza, bugün öğle saatlerinde Eskişehir- Konya karayolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine göre seyir halinde olan Mehmet U.'nun kullandığı 42 AGH 346 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu refüje girerek yan yattı. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü Mehmet U. (29) yaralanırken, tırda ve kasasındaki mısır yükünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen mısır yüklü tırın şoförü yaralandı - Son Dakika

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