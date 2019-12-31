Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Doğuş İnci idaresindeki 02 AAG 027 plakalı motosiklet, Göksu Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı İnci, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, Göksu, Doğuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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