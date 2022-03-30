Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi

30.03.2022 16:26
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Serhat Kocamış (29) yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Serhat Kocamış (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Hisar Mahallesi, Kamacı Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Kocamış kullandığı 48 KM 468 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, devrildi. Yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Kocamış, başını yere çarpıp olay yerinde yaşamını yitirdi. Kocamış'ın cansız bedeni sabah göreve giden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. İhbar  üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kocamış'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi
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Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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