Son Dakika Haberleri: Devrilen Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı.

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Uslu, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Konak yönüne giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Yolda sürüklenen Uslu, demir bariyerlere çarpıp, yaralandı. Muzaffer Uslu, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:44 Kaynak: DHA

Yeşildere, Konak, İzmir, Güncel
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