Somalı Maden İşçilerinin Özelleştirmeye Karşı Eylemi Sürüyor: ''Siz Almayın, Özel Sektör Alsın'. Böyle Bir Mantığa Karşıyız'

Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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