Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

25.07.2022 17:04
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Sürücü kazada ağır yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı.

Soma'nın Hatun Mahallesi Eski Dualar yolunda saat 13.20 sıralarında Y.Y. (30) isimli şahıs, idaresindeki 45 YA 5106 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kazada sürücü Y.Y. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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