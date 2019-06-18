Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

32 dakika önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3. Etap Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Karadaş (26) idaresindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, kavşakta refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Karaköprü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı Makas terörüyle ölüme neden olan sanık hakim karşısına çıktı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]