Son Dakika Haberleri: Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Engin Gül yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp, bölgeye gelen yakınları, Gül'ün ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Engin Gül'ün cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım Süper Kahraman Deadpool'un Yıldızı Ryan Reynolds 'Çirkin Kazak' Kurbanı Oldu

Oyuncu Erdal Tosun'un Ölümüne Neden Olan Sürücünün 3 Yıl 4 Aylık Cezası Onandı Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:50:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]