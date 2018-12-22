Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Engin Gül (36), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Diyarbakır
karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Engin Gül yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp, bölgeye gelen yakınları, Gül'ün ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Yapılan incelemenin ardından Engin Gül'ün cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
- Adıyaman