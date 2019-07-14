Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

12 saat önce

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Samsun'da esnaf olan Sedat Kürek yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gürün Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürün daha sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sivas
Sivas, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
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