Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
12 saat önce
SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gürün
ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Samsun
'da esnaf olan Sedat Kürek yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gürün Gürün Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Gürün daha sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sivas
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü