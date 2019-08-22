Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Güvenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenç'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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