Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf Gürbüz (21) idaresindeki plakasız motosiklet, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Gürbüz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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