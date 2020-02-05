Devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Tufan'ın kullandığı 33 NB 348 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tufan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Öte yandan motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.


Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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