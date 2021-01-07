Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı - Son Dakika

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden \'sahte polis kimliği\' çıktı
Son Güncelleme: 07.01.2021 02:04

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTIÖte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı - Son Dakika
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