Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Karahan yönetimindeki 16 KOD 85 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Motosikletten düşen Karahan, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bacağı kırılan Karahan, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:43

Kaynak: DHA

Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu

Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor

Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı

Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi

Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı

Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı

Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı