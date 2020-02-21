Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi. Rüstem Yiğittürk yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Rüstem Yiğittürk'e ilk müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yiğittürk tedaviye alındı.

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