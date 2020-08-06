Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çukura girerek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çukura girerek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Organgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orta Camii istikametinden çarşı istikametine giden Umut A. idaresindeki 67 AAY 695 plakalı motosiklet kasise girince sürücüsünün kontörlü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Umut A.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:29

Kaynak: İHA

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