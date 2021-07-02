Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Antalya'da sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene bastığı motosiklet devrilerek sürüklendi.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene bastığı motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Güngör Güler'in kullandığı 07 LJV 53 plakalı motosiklet, Çetin Emeç Caddesi'nde yaya geçidine yaklaştığında yavaşlayan otomobile çarpmamak için frene basınca devrildi. Devrildikten sonra sürüklenen motosikletin sürücüsü Güngör Güler yaralandı. Sürücü vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı

Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı

Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek

Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir

Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı

İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?