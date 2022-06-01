Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

01.06.2022 22:15

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2.Anafartalar İstasyon Caddesi üzerinde Deniz Y. (35) idaresindeki 45 AET 484 plakalı motosiklet kontrolden çıkması sonucu devrildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Deniz Y. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

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