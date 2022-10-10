Kaza, Osmaniye- Gaziantep D-400 Karayolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 31 AJV 065 motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı olay yerinde hazır bekletilen ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.