Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

17.06.2022 20:03
Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprak yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprak yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 65 yaşındaki Hasan Yörümez, kullandığı motosikletle evinin önündeki toprak yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ise yakınlardaki inşaatta çalışan işçiler fark etti. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören işçiler, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yörümez'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yörümez'in cenazesi, buradaki ön otopsi sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis Kahramanmaraş'ta 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna ilişkin 2 sanığa hapis
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement