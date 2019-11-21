Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

6 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin ölen sürücüsü Metin Orcan'ın (54) cinayete kurban gittiği belirlendi.

Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin ölen sürücüsü Metin Orcan'ın (54) cinayete kurban gittiği belirlendi. Orcan'ın husumetlisi Onur S. (27) tarafından bıçaklandığı, hastaneye giderken de aşırı kan kaybı nedeniyle bilinci kaybedip, kaza yaptığı ve kan kaybından yaşamını yitirdiği saptandı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Metin Orcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Metin Orcan'ın göğsünde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

BAĞ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Metin Orcan'ın husumetlisi Onur S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Onur S., bu sabah saatlerinde saklandığı bağ evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek ve bıçak bulundu. Onur S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ

Metin Orcan'ın yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktığı, hastaneye yakın bir mesafede de bilinci kaybedip motosikleti devirdiği, bıçaklanmaya bağlı olarak kan kaybından yaşamını yitirdiği saptandı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:59:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]