Devrilen motosikletteki anne ve oğlu, metrelerce sürüklendi - Son Dakika

BURSA'da kontrolden çıkarak devrilip yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Yusuf Balcı (19) ile arkasında oturan annesi Esengül Balcı (49) yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Balcı'nın kontrolünü kaybettiği 16 ANP 119 plaka motosiklet, devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek, durdu. Kazada sürücü Yusuf Balcı ile arkasında yolcu konumunda bulunan annesi Esengül Balcı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.