Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Akkoca (51) yönetimindeki 09 ACL 890 plakalı motosiklet, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Nihat Akkoca ile arkasında oturan oğlu Harun Akkoca (26) yaralandı.Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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