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Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi - Son Dakika

Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi

04.02.2022 12:56

Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen ve 8 kişinin yaralandığı otobüs, devrildiği şarampolde vinç operatörünün yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelesi sonrası kaldırılabildi.

Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen ve 8 kişinin yaralandığı otobüs, devrildiği şarampolde vinç operatörünün yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelesi sonrası kaldırılabildi.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Yarımca köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından otobüsün devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında vinç operatörü Bekir Sağlam'ın yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası devrildiği yerden kaldırıldı. Hurdaya dönen otobüs sonrasında otoparka götürüldü.

Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi
Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi
Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi
Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi
Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi

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Karahisar, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole devrilen yolcu otobüsü 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi - Son Dakika
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