Devrilen Otobüsteki Kazazede Kazayı Anlattı

Devrilen otobüsteki kazazede kazayı anlattı Devrilen otobüste 36 yolcu vardı, 2'si öldü, 20'ye yakını yaralandı DENİZLİ - Denizli' de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüsten sağ kurtulan yolcu yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Devrilen otobüsteki kazazede kazayı anlattı

Devrilen otobüste 36 yolcu vardı, 2'si öldü, 20'ye yakını yaralandı DENİZLİ - Denizli' de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüsten sağ kurtulan yolcu yaşadığı dehşet anlarını anlattı. 36 yolcunun olduğu otobüste 2 kişi hayatını kaybederken 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yolcuların kazaya uyudukları esnada yakalandıkları öğrenildi.

Çardak ilçesinde meydana gelen kazada, Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı otobüs sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Otobüs devrildikten sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kazada otobüs içerisinde bulunan yolculardan Serhat Gökçen ise yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Bağrışları duyunca bir anda hepimiz uyandık. Sonrasından bir şeyden bilgimiz yok, Konya'dan geliyorduk. Biz kendimiz çıktık, arkadaşımın kız kardeşi vardı onu kurtarmaya çalışıyorduk. İtfaiye gelene kadar da bir şeyler yapmaya çalıştık. Otobüs doluydu, çok sayıda yolcu vardı" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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