Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı - Son Dakika

Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı

16 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenirken, sürücüsü yaralandı.

Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenirken, sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar istikametine giden Zekeriya Günaydın yönetimindeki 78 SR 433 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenerek, ters döndü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Günaydın, ekipler tarafından çıkarılırken, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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