Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobil Alev Topuna Döndü

Devrilen Otomobil Alev Topuna Döndü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, tali yola devrilip alev aldı.

Devrilen Otomobil Alev Topuna Döndü, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, tali yola devrilip alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Salih Gündüz, (28) otomobilden çıkarak alevlerden son anda kurtuldu.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir Bulvarı Sanayi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden Salih Gündüz yönetimindeki 01 BCD 19 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yitirmesi sonucu savrularak tali yola devrilip alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Gündüz, alevleri fark ederek son anda otomobilden çıktı. Alevler tüm otomobili sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan otomobili söndürmek için çalışma yaparken, Gündüz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gündüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil hurdaya döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:52 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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