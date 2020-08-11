Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı - Son Dakika

Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı

Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı GÜMÜŞHANE'de, sürücüsünün kontrolünden çakarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, devrildiği Harşit Çayı kenarında asılı kaldı.

Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı, System.String[]

Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE'de, sürücüsünün kontrolünden çakarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, devrildiği Harşit Çayı kenarında asılı kaldı. Çaya düşmekten son anda kurtulan ve itfaiye ekiplerince çelik halatla bağlanarak önlem alınan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde merkeze bağlı Canca Mahallesi Kamberli Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Alperen Erdem (23) yönetimindeki 34 JA 6910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, Harşit Çayı kenarında asılı kaldı. Çaya düşmekten son anda kurtulan otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Yunus Emre (24) ve Ömer Faruk Çalık (22) yaralandı. Sürücü otomobilde sıkışırken, yaralılardan Yunus Emre ve Ömer Faruk Çalık, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, çayın kenarında devrilen otomobile çelik halat bağlayarak, düşmemesi için önlem aldı. Önlemlerin ardından sürücü Alperen Erdem, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane, Trabzon, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 00:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen otomobil Harşit Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu: 3 yaralı - Son Dakika
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