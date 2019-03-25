Devrilen Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan devrilerek park halindeki araçlara çarparak durabildi.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan devrilerek park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Çanakkale
yönünde giden Nurhak. K. yönetimindeki 35 MSG 56 plakalı otomobil, İnönü Caddesi kavşağında kontrolden çıkıp yan yattı. Sürüklenen otomobil, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durdu. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Yan yatan otomobilde bulunan yolcular Sevgi K. ile Kadriye Y. araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan kazazedeler, olay yerine sevk edilen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
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