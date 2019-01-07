Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Devrilen Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Devrilen Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Ceylanpınar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali A. idaresindeki 01 CUC 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, Akçakale, 3. Sayfa
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