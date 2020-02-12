Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Salih Nalçakan yönetimindeki 18 LC 247 plakalı otomobil, Düğerek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak zeytinlik alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nalçakan'ı yarım saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nalçakan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

İtfaiye, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:21 Kaynak: AA
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