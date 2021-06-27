Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. 06 BA 035 plakalı Renault marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA