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Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

17.02.2022 06:20

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EH 920 plakalı otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilde biri ağır, üç kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılardan biri ambulansla diğer ikisi ise özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.

Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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