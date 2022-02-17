Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EH 920 plakalı otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilde biri ağır, üç kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılardan biri ambulansla diğer ikisi ise özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.