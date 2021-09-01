Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Halil Ç.'nin kullandığı 26 PH 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Halil Ç. ile Fatih Ç., Miraç Ç., Arzu Ç., Sibel Ç. ve Berat Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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