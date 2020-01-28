Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

6 saat önce

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şiho Kaya yönetimindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, Gaziantep- Nizip kara yolunun 8. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile araçta bulunan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!
BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]