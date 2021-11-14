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Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

14.11.2021 23:20
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gonca Gürcü Gökçe yönetimindeki 44 AU 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kızı Gaye Gökçe yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve araç içerisinde sıkışan anne ile kızı, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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